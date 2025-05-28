ECOR

ECOR (Ecorpay) adalah platform pembayaran dan hiburan multi-blockchain revolusioner yang diluncurkan pada 5 Mei 2025, secara bersamaan di blockchain TON dan Solana. Mengikuti model peluncuran yang adil tanpa penjualan token, ECOR mendistribusikan token secara eksklusif melalui hadiah ekosistem, memastikan kesempatan yang sama bagi semua peserta.

NamaECOR

PeringkatNo.4282

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.05027513653474554,2025-05-28

Harga Terendah0.014356945977761113,2025-06-11

Blockchain PublikSOL

Sektor

Media Sosial

