Definitive is an advanced trading platform for on-chain tokens, enabling cross-chain asset trading with a full suite of order types—including market, limit, stop-loss, and TWAP (Time-Weighted Average Price) orders. Powered by intelligent routing technology, Definitive aggregates liquidity across 100+ decentralized exchanges (DEXs) and pools to guarantee users the best prices and maximum returns. Founded by former Coinbase trading leads and backed by top-tier investors in the industry, Definitive offers exclusive platform benefits through its utility token, $EDGE, which unlocks premium features when staked.

PeringkatNo.648

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.49%

Suplai Peredaran203,024,680.07272866

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.203%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.9128667392523326,2025-08-17

Harga Terendah0.027842638057250423,2025-04-02

Blockchain PublikBASE

