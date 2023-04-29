EDU

The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions.

NamaEDU

PeringkatNo.279

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.64%

Suplai Peredaran649,465,242

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.6494%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.6841468160643183,2023-04-29

Harga Terendah0.049737407935323344,2025-10-10

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

