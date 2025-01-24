EDWIN

Edwin menghubungkan asisten AI favorit Anda langsung ke protokol DeFi. Dengan menyediakan jembatan yang aman dan menangani operasi blockchain secara tersembunyi, Edwin memungkinkan ChatGPT, Claude, dan antarmuka AI lainnya untuk mengelola investasi Anda, memberi Anda akses ke antarmuka perdagangan masa depan.

NamaEDWIN

PeringkatNo.2477

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran1,000,000,000

Suplai Maks.0

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.01385086645919871,2025-04-17

Harga Terendah0.000137537924593378,2025-01-24

Blockchain PublikSOL

