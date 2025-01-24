EDWIN

Edwin menghubungkan asisten AI favorit Anda langsung ke protokol DeFi. Dengan menyediakan jembatan yang aman dan menangani operasi blockchain secara tersembunyi, Edwin memungkinkan ChatGPT, Claude, dan antarmuka AI lainnya untuk mengelola investasi Anda, memberi Anda akses ke antarmuka perdagangan masa depan.

NamaEDWIN

PeringkatNo.2477

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran1,000,000,000

Suplai Maks.0

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.01385086645919871,2025-04-17

Harga Terendah0.000137537924593378,2025-01-24

Blockchain PublikSOL

PengantarEdwin menghubungkan asisten AI favorit Anda langsung ke protokol DeFi. Dengan menyediakan jembatan yang aman dan menangani operasi blockchain secara tersembunyi, Edwin memungkinkan ChatGPT, Claude, dan antarmuka AI lainnya untuk mengelola investasi Anda, memberi Anda akses ke antarmuka perdagangan masa depan.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
EDWIN/USDT
Edwin
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (EDWIN)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
EDWIN/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (EDWIN)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...