EIGEN

EigenLayer is a set of smart contracts on Ethereum that allows consensus layer Ether (ETH) and other stakers of ERC-20s to opt in to validating new software modules built on top of the Ethereum ecosystem.

NamaEIGEN

PeringkatNo.155

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)7.29%

Suplai Peredaran540,977,827.7528999

Suplai Maks.∞

Total Suplai1,783,889,477.2275288

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High5.651838515776891,2024-12-17

Harga Terendah0.34282827066611776,2026-01-01

Blockchain PublikETH

