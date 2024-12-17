EIGEN

EigenLayer is a set of smart contracts on Ethereum that allows consensus layer Ether (ETH) and other stakers of ERC-20s to opt in to validating new software modules built on top of the Ethereum ecosystem.

NamaEIGEN

PeringkatNo.154

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)9.41%

Suplai Peredaran540,977,827.7528999

Suplai Maks.

Total Suplai1,783,889,477.2275288

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High5.651838515776891,2024-12-17

Harga Terendah0.34282827066611776,2026-01-01

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

EIGEN/USDT
EigenLayer
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (EIGEN)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
