ELIZAOS

ElizaOS, the leading open-source agentic framework from the AI16z community, powers 200+ crypto-native plugins through a modular runtime and memory system, and with v2’s persistent state, live reasoning console, and upcoming Eliza Cloud unifying API access via a single “Eliza Key,” it’s evolving into a scalable agent-as-a-service platform for onchain and web2 use cases.

NamaELIZAOS

PeringkatNo.598

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.17%

Suplai Peredaran7,482,200,000

Suplai Maks.11,000,000,000

Total Suplai9,956,354,511.72549

Tingkat Peredaran0.6802%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.039464647510049695,2025-11-07

Harga Terendah0.00219353157648308,2025-12-26

Blockchain PublikSOL

PengantarElizaOS, the leading open-source agentic framework from the AI16z community, powers 200+ crypto-native plugins through a modular runtime and memory system, and with v2’s persistent state, live reasoning console, and upcoming Eliza Cloud unifying API access via a single “Eliza Key,” it’s evolving into a scalable agent-as-a-service platform for onchain and web2 use cases.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.