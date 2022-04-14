ELP

Elympics adalah infrastruktur hiburan multirantai yang dirancang untuk menarik jutaan orang ke dunia kripto dengan menjembatani merek & IP ke web3 dan memungkinkan pengembang untuk dengan mudah membangun dan menerapkan permainan berbasis keterampilan yang didukung blockchain yang didistribusikan di seluruh superapp, platform sosial, dan dompet populer.

NamaELP

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai3,500,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikETH

PengantarElympics adalah infrastruktur hiburan multirantai yang dirancang untuk menarik jutaan orang ke dunia kripto dengan menjembatani merek & IP ke web3 dan memungkinkan pengembang untuk dengan mudah membangun dan menerapkan permainan berbasis keterampilan yang didukung blockchain yang didistribusikan di seluruh superapp, platform sosial, dan dompet populer.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.