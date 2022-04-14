ELSA

HeyElsa adalah platform eksekusi on-chain berbasis AI yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan kripto dan DeFi menggunakan bahasa alami. Dengan mengubah niat pengguna menjadi transaksi blockchain ujung-ke-ujung yang aman, HeyElsa menyederhanakan kompleksitas teknis di seluruh rantai dan protokol, menjadikan perdagangan, bridging, staking, dan otomatisasi menjadi lancar, aman, dan mudah diakses baik untuk pengguna biasa maupun trader tingkat lanjut.

NamaELSA

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBASE

PengantarHeyElsa adalah platform eksekusi on-chain berbasis AI yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan kripto dan DeFi menggunakan bahasa alami. Dengan mengubah niat pengguna menjadi transaksi blockchain ujung-ke-ujung yang aman, HeyElsa menyederhanakan kompleksitas teknis di seluruh rantai dan protokol, menjadikan perdagangan, bridging, staking, dan otomatisasi menjadi lancar, aman, dan mudah diakses baik untuk pengguna biasa maupun trader tingkat lanjut.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.