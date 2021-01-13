EL

Elysia is a P2P digital marketplace connecting real estate buyers and sellers worldwide. The project aims to help real estate developers issue and list ‘real estate tokens’ onto its white-label platform so that buyers can search and compare for real estate investment opportunities.

NamaEL

PeringkatNo.990

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.02%

Suplai Peredaran4,810,009,108.684222

Suplai Maks.7,000,000,000

Total Suplai6,803,300,704.688

Tingkat Peredaran0.6871%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.06948144,2021-04-01

Harga Terendah0.00068517,2021-01-13

Blockchain PublikETH

Elysia is a P2P digital marketplace connecting real estate buyers and sellers worldwide. The project aims to help real estate developers issue and list 'real estate tokens' onto its white-label platform so that buyers can search and compare for real estate investment opportunities.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.


EL/USDT
ELYSIA
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (EL)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--

