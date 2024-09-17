ENF

enfineo revolutionizes fintech by blending the best features of traditional and crypto finance, to create an ecosystem of next-generation user-centric financial solutions delivered via a website and a mobile application.

NamaENF

PeringkatNo.2373

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.14%

Suplai Peredaran40,631,723

Suplai Maks.110,000,000

Total Suplai109,999,775

Tingkat Peredaran0.3693%

Tanggal Penerbitan2024-09-17 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.125 USDT

All-Time High0.04707658444467169,2025-09-06

Harga Terendah0.007643826912459699,2025-08-07

Blockchain PublikBSC

