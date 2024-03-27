ETHFI

Ether.Fi is a fundamentally new staking protocol for Ethereum. Ether.Fi is the only staking protocol that allows participants to retain control of their keys while degating staking. Depositors receive eETH, our liquid staking token that is widely usable across Defi.

NamaETHFI

PeringkatNo.97

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)4.23%

Suplai Peredaran654,762,352

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.6547%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High8.571552781361902,2024-03-27

Harga Terendah0.3621428650157706,2025-10-10

Blockchain PublikETH

Ether.Fi is a fundamentally new staking protocol for Ethereum. Ether.Fi is the only staking protocol that allows participants to retain control of their keys while degating staking. Depositors receive eETH, our liquid staking token that is widely usable across Defi.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

Loading...