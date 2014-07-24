ETH

Ethereum adalah platform terdesentralisasi yang menjalankan kontrak pintar: Aplikasi yang berjalan persis seperti yang diprogram tanpa kemungkinan downtime, sensor, penipuan, atau campur tangan pihak ketiga.

NamaETH

PeringkatNo.2

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.1208%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)19,318.17%

Suplai Peredaran120,694,746.96687354

Suplai Maks.

Total Suplai120,694,746.96687354

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2014-07-24 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.35 USDT

All-Time High4953.732913768563,2025-08-24

Harga Terendah0.4208970069885254,2015-10-21

Blockchain PublikETH

PengantarEthereum adalah platform terdesentralisasi yang menjalankan kontrak pintar: Aplikasi yang berjalan persis seperti yang diprogram tanpa kemungkinan downtime, sensor, penipuan, atau campur tangan pihak ketiga.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
ETH/EUR
Ethereum
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (ETH)
--
Jumlah 24 jam (EUR)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
ETH/EUR
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (ETH)
--
Jumlah 24 jam (EUR)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...