EURR

StablR Euro (EURR) adalah stablecoin yang didukung Euro, dipatok dengan nilai Euro dan dapat ditukarkan dengan rasio 1:1. Stablecoin ini dijamin dengan mata uang fiat dan obligasi pemerintah jangka pendek. Tujuan utama StablR Euro (EURR) adalah menyediakan alternatif digital yang lebih efisien, aman, dan mudah diakses dibandingkan mata uang konvensional. StablR Euro (EURR) dapat digunakan sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan satuan hitung. Beberapa kegunaan utama StablR Euro (EURR) antara lain memungkinkan pembayaran yang lebih cepat dan murah, memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional, serta memungkinkan sistem keuangan yang lebih fleksibel dan tangguh.

NamaEURR

PeringkatNo.916

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)51.02%

Suplai Peredaran11,883,541.95

Suplai Maks.0

Total Suplai11,883,541.95

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.4634306829935808,2025-02-16

Harga Terendah1.0191650915551662,2025-01-13

Blockchain PublikETH

PengantarStablR Euro (EURR) adalah stablecoin yang didukung Euro, dipatok dengan nilai Euro dan dapat ditukarkan dengan rasio 1:1. Stablecoin ini dijamin dengan mata uang fiat dan obligasi pemerintah jangka pendek. Tujuan utama StablR Euro (EURR) adalah menyediakan alternatif digital yang lebih efisien, aman, dan mudah diakses dibandingkan mata uang konvensional. StablR Euro (EURR) dapat digunakan sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan satuan hitung. Beberapa kegunaan utama StablR Euro (EURR) antara lain memungkinkan pembayaran yang lebih cepat dan murah, memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional, serta memungkinkan sistem keuangan yang lebih fleksibel dan tangguh.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.