EVAA

EVAA adalah protokol likuiditas terdesentralisasi sumber terbuka asli Telegram pada TON Blockchain yang memungkinkan pengguna bertindak sebagai deposan, memperoleh pendapatan pasif dengan menyediakan likuiditas, atau sebagai peminjam, yang dapat mengamankan pinjaman yang dijaminkan secara berlebihan.

NamaEVAA

PeringkatNo.1209

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)77.12%

Suplai Peredaran6,617,972

Suplai Maks.50,000,000

Total Suplai50,000,000

Tingkat Peredaran0.1323%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High13.61297177645488,2025-10-27

Harga Terendah0.6084164538042449,2025-12-19

Blockchain PublikBSC

PengantarEVAA adalah protokol likuiditas terdesentralisasi sumber terbuka asli Telegram pada TON Blockchain yang memungkinkan pengguna bertindak sebagai deposan, memperoleh pendapatan pasif dengan menyediakan likuiditas, atau sebagai peminjam, yang dapat mengamankan pinjaman yang dijaminkan secara berlebihan.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.