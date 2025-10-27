EVAA

EVAA adalah protokol likuiditas terdesentralisasi sumber terbuka asli Telegram pada TON Blockchain yang memungkinkan pengguna bertindak sebagai deposan, memperoleh pendapatan pasif dengan menyediakan likuiditas, atau sebagai peminjam, yang dapat mengamankan pinjaman yang dijaminkan secara berlebihan.

NamaEVAA

PeringkatNo.1209

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)77.12%

Suplai Peredaran6,617,972

Suplai Maks.50,000,000

Total Suplai50,000,000

Tingkat Peredaran0.1323%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High13.61297177645488,2025-10-27

Harga Terendah0.6084164538042449,2025-12-19

Blockchain PublikBSC

PengantarEVAA adalah protokol likuiditas terdesentralisasi sumber terbuka asli Telegram pada TON Blockchain yang memungkinkan pengguna bertindak sebagai deposan, memperoleh pendapatan pasif dengan menyediakan likuiditas, atau sebagai peminjam, yang dapat mengamankan pinjaman yang dijaminkan secara berlebihan.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
EVAA/USDT
EVAA Protocol
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (EVAA)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
EVAA/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (EVAA)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...