EVRY

Evrynet is an intelligent financial service platform that allows “Evryone” to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system

NamaEVRY

PeringkatNo.2852

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran40,389,133

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.0403%

Tanggal Penerbitan2021-10-20 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.6237858675687351,2021-10-27

Harga Terendah0.001175738247995547,2025-04-15

Blockchain PublikETH

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.