EYWA is a unified cross-chain liquidity market and we solve two major problems of the DeFi market: liquidity fragmentation and insecure cross-chain communications. CrossCurve is EYWA’s cross-chain trading and yield protocol designed to address the issue of fragmented liquidity. By using Curve's deep liquidity, we help both B2B and retail users enjoy low slippage rates when trading single assets and Curve LP tokens.

PeringkatNo.2925

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.32%

Suplai Peredaran99,914,818

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.0999%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.22807147007540374,2024-12-27

Harga Terendah0.001420674259389885,2025-12-31

Blockchain PublikARB

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
