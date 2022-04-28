FAKT

Medifakt will use a combination of IoT + Blockchain + AI, the combination these technologies will enhance the security of the collected data through IoT devices and feeding them to a decentralized network built on Polkadot network. This will ensure the real world data collected through these medical devices will solve the transparency in healthcare costs in drug developemnt, payments and insurance premiums. Along with that medifakt will aim use advanced machine learning capabilities to support the patient healthcare outcomes and a more secured and compliant way.

NamaFAKT

PeringkatNo.5102

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.999,999,999

Total Suplai999,999,999

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.04450754499961446,2022-04-28

Harga Terendah0.000173569606735217,2024-07-21

Blockchain PublikETH

PengantarMedifakt will use a combination of IoT + Blockchain + AI, the combination these technologies will enhance the security of the collected data through IoT devices and feeding them to a decentralized network built on Polkadot network. This will ensure the real world data collected through these medical devices will solve the transparency in healthcare costs in drug developemnt, payments and insurance premiums. Along with that medifakt will aim use advanced machine learning capabilities to support the patient healthcare outcomes and a more secured and compliant way.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
FAKT/USDT
Medifakt
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (FAKT)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
FAKT/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (FAKT)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...