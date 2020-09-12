FARM

Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations.

NamaFARM

PeringkatNo.957

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)103.36%

Suplai Peredaran672,183.450713

Suplai Maks.0

Total Suplai690,420

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High660.109464612,2020-09-12

Harga Terendah16.78335377674253,2025-12-18

Blockchain PublikETH

