$FAR is the powerhouse ecosystem token of FAR Labs, driving FAR AI - a decentralized AI compute network that runs open-source language models faster and cheaper than traditional cloud solutions, along with the entire suite of decentralized AI products within the ecosystem. $FAR unlocks high-performance inference, fuels network participation, and scales a global GPU/CPU compute grid. As the core utility asset of FAR Labs, the token connects users, node operators and builders within a rapidly expanding, high-demand AI economy.

PeringkatNo.1316

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran4,068,800,000

Suplai Maks.5,000,000,000

Total Suplai5,000,000,000

Tingkat Peredaran0.8137%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.2153864988569902,2024-01-28

Harga Terendah0.000153115112753545,2025-08-03

Blockchain PublikBSC

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.