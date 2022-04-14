FASTER

Archer Hunter stands at the intersection of fast-paced action gameplay and the innovative capabilities of blockchain technology. Our mission is not only to deliver an immersive, skill-based RPG experience, but also to build a sustainable ecosystem where players, creators, and partners can actively participate, contribute, and benefit.

NamaFASTER

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai1,500,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikSEIEVM

PengantarArcher Hunter stands at the intersection of fast-paced action gameplay and the innovative capabilities of blockchain technology. Our mission is not only to deliver an immersive, skill-based RPG experience, but also to build a sustainable ecosystem where players, creators, and partners can actively participate, contribute, and benefit.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.