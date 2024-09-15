FB

Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles.

PeringkatNo.520

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)6.97%

Suplai Peredaran92,833,899.94607788

Suplai Maks.210,000,000

Total Suplai140,083,875

Tingkat Peredaran0.442%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High39.250767727233885,2024-09-15

Harga Terendah0.3341808489567811,2025-11-22

Blockchain PublikFRACTAL

Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles.

Fractal Bitcoin
