FCT2

FIRMACHAIN awalnya bertujuan untuk mentransfer semua kegiatan sosial dan hukum berbasis kertas ke blockchain untuk memperkenalkan transparansi dan mencegah gangguan dan pemalsuan dokumen. Mempertahankan nilai dasar kepercayaan, tim FIRMACHAIN kini mengalihkan pandangannya untuk menjadi platform blockchain yang komprehensif. Tujuan kami adalah untuk menyediakan entitas bisnis dan pemegang FIRMACHAIN dengan layanan berbasis blockchain yang berguna namun menyenangkan untuk dilibatkan sehingga memenuhi tujuan tim untuk menjadi platform 'Utilitainment' (Utility + Entertainment).

NamaFCT2

PeringkatNo.842

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.35%

Suplai Peredaran1,103,405,203.931258

Suplai Maks.0

Total Suplai1,118,980,786.715675

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High133.444099809,2019-11-21

Harga Terendah0.011186662602018541,2025-12-19

Blockchain PublikFCT

Sektor

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.