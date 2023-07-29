FDUSD

First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui.

NamaFDUSD

PeringkatNo.93

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)727.42%

Suplai Peredaran506,313,158.489671

Suplai Maks.0

Total Suplai506,313,158.489671

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.0595932045403598,2023-07-29

Harga Terendah0.8811103424050479,2025-04-02

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

