FF

Falcon Finance adalah protokol pertama yang menerima hampir semua aset likuid sebagai agunan untuk menciptakan likuiditas onchain. Dengan memungkinkan pengguna untuk menjaga portofolio mereka yang beragam tetap utuh sekaligus mendapatkan imbal hasil yang kompetitif di industri dalam segala kondisi pasar, protokol ini menetapkan standar baru tentang bagaimana likuiditas, imbal hasil, dan kepemilikan aset saling beririsan di seluruh ranah keuangan.

NamaFF

PeringkatNo.160

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)3.24%

Suplai Peredaran2,340,000,000

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0.234%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.6713059203108285,2025-09-29

Harga Terendah0.05270317072364702,2025-10-10

Blockchain PublikETH

PengantarFalcon Finance adalah protokol pertama yang menerima hampir semua aset likuid sebagai agunan untuk menciptakan likuiditas onchain. Dengan memungkinkan pengguna untuk menjaga portofolio mereka yang beragam tetap utuh sekaligus mendapatkan imbal hasil yang kompetitif di industri dalam segala kondisi pasar, protokol ini menetapkan standar baru tentang bagaimana likuiditas, imbal hasil, dan kepemilikan aset saling beririsan di seluruh ranah keuangan.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
FF/USDC
Falcon Finance
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (FF)
--
Jumlah 24 jam (USDC)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
FF/USDC
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (FF)
--
Jumlah 24 jam (USDC)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...