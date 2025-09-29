FF

Falcon Finance adalah protokol pertama yang menerima hampir semua aset likuid sebagai agunan untuk menciptakan likuiditas onchain. Dengan memungkinkan pengguna untuk menjaga portofolio mereka yang beragam tetap utuh sekaligus mendapatkan imbal hasil yang kompetitif di industri dalam segala kondisi pasar, protokol ini menetapkan standar baru tentang bagaimana likuiditas, imbal hasil, dan kepemilikan aset saling beririsan di seluruh ranah keuangan.

NamaFF

PeringkatNo.160

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)3.24%

Suplai Peredaran2,340,000,000

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0.234%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.6713059203108285,2025-09-29

Harga Terendah0.05270317072364702,2025-10-10

Blockchain PublikETH

