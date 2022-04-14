FGPT

FurGPT adalah platform berbasis AI yang menggabungkan Web 3.0 dengan seni hewan peliharaan virtual, memungkinkan pengguna untuk membuat dan berinteraksi dengan hewan peliharaan digital yang dipersonalisasi. Platform ini beroperasi di berbagai jaringan, termasuk BNB Chain, Ethereum, dan Lithosphere, mengintegrasikan kreativitas AI dengan keuangan terdesentralisasi. Platform ini menawarkan lingkungan yang aman dan skalabel untuk pembuatan dan interaksi hewan peliharaan virtual.

NamaFGPT

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai1,500,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikETH

PengantarFurGPT adalah platform berbasis AI yang menggabungkan Web 3.0 dengan seni hewan peliharaan virtual, memungkinkan pengguna untuk membuat dan berinteraksi dengan hewan peliharaan digital yang dipersonalisasi. Platform ini beroperasi di berbagai jaringan, termasuk BNB Chain, Ethereum, dan Lithosphere, mengintegrasikan kreativitas AI dengan keuangan terdesentralisasi. Platform ini menawarkan lingkungan yang aman dan skalabel untuk pembuatan dan interaksi hewan peliharaan virtual.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.