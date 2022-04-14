FIGHT

Fight adalah ekosistem Web3 berlisensi yang mengubah kecintaan terhadap olahraga bela diri menjadi identitas, reputasi, dan kepemilikan di blockchain. Berlandaskan Fight.ID (identitas), FP Points (reputasi), dan token $FIGHT (utilitas/kepemilikan), proyek ini memungkinkan penggemar untuk berpartisipasi dalam pengalaman prediksi, komunitas petarung, jalur penjualan merchandise dan tiket, serta program berbasis DAO seperti bonus petarung Prize$Fight.

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
