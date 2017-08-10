FIL

"Filecoin [Futures] (FIL) adalah mata uang kripto. Pengguna dapat menghasilkan FIL melalui proses penambangan. Untuk detail proyek, silakan kunjungi situs web resmi proyek yang disebutkan di atas."

NamaFIL

PeringkatNo.63

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0003%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)17.80%

Suplai Peredaran734,041,631

Suplai Maks.0

Total Suplai1,958,583,513

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2017-08-10 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High237.24182637,2021-04-01

Harga Terendah0.6336136027631412,2025-10-10

Blockchain PublikFIL

Pengantar"Filecoin [Futures] (FIL) adalah mata uang kripto. Pengguna dapat menghasilkan FIL melalui proses penambangan. Untuk detail proyek, silakan kunjungi situs web resmi proyek yang disebutkan di atas."

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.