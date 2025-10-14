FLK

Platform ini adalah platform sosial AI yang memungkinkan pengguna untuk menghasilkan dan meningkatkan konten dengan AI dan membagikannya di media sosial. Platform ini merupakan salah satu platform sosial pertama yang menggabungkan AI dan blockchain untuk menciptakan pengalaman sosial baru yang unik.

NamaFLK

PeringkatNo.1958

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)5.65%

Suplai Peredaran20,000,000

Suplai Maks.100,000,000

Total Suplai100,000,000

Tingkat Peredaran0.2%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.6289933396082115,2025-10-14

Harga Terendah0.05068899718068225,2025-12-31

Blockchain PublikBASE

Sektor

Media Sosial

