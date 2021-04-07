FLM

Flamingo is an interoperable, full-stack decentralized finance protocol built on the Neo blockchain. The FLM token is the governance token of Flamingo. FLM holders can vote for changes in platform parameters, issuance of new FLM tokens, etc.

NamaFLM

PeringkatNo.1506

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.04%

Suplai Peredaran566,161,538.5946159

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai566,161,538.5946159

Tingkat Peredaran0.5661%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.24220201,2021-04-07

Harga Terendah0.005492221584474858,2025-12-31

Blockchain PublikNONE

Sektor

Media Sosial

