FLOW

Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment.

NamaFLOW

PeringkatNo.183

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.24%

Suplai Peredaran1,629,605,139.0104125

Suplai Maks.∞

Total Suplai1,629,605,139.0104125

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High46.16255049,2021-04-05

Harga Terendah0.07462170297476527,2026-01-02

Blockchain PublikFLOW

Sektor

Media Sosial

