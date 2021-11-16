FLX

The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable.

NamaFLX

PeringkatNo.2550

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.49%

Suplai Peredaran193,796

Suplai Maks.1,000,000

Total Suplai999,715

Tingkat Peredaran0.1937%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2694.400487426686,2021-11-16

Harga Terendah1.0555983143252563,2025-11-22

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

