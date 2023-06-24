FNCT

FiNANCiE is a new crowdfunding 2.0 service that uses blockchain technology to provide sustainable community management and transaction fee income through token sales. Sports clubs and creators act as "owners" to issue and sell "CT"(Community Token), while fans who buy the CT become "supporters" and participate in the community.

NamaFNCT

PeringkatNo.1488

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran3,768,697,617.73

Suplai Maks.20,000,000,000

Total Suplai20,000,000,000

Tingkat Peredaran0.1884%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.006487708301380434,2024-02-15

Harga Terendah0.000801430726532987,2023-06-24

Blockchain PublikETH

PengantarFiNANCiE is a new crowdfunding 2.0 service that uses blockchain technology to provide sustainable community management and transaction fee income through token sales. Sports clubs and creators act as "owners" to issue and sell "CT"(Community Token), while fans who buy the CT become "supporters" and participate in the community.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.