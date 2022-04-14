FOGO

Fogo adalah blockchain Layer 1 generasi berikutnya yang dirancang untuk memberikan pengalaman perdagangan on-chain terbaik yang pernah ada. Dengan arsitektur unik dan implementasi Firedancer, blockchain ini menawarkan latensi rendah, finalitas yang hampir instan, dan skalabilitas yang tak tertandingi. Sebagai blockchain yang dirancang khusus, Fogo akan menggabungkan tumpukan teknologi yang terintegrasi secara vertikal dan dirancang dengan cermat. Ini termasuk serangkaian validator yang dipilih dengan cermat, harga asli, DEX yang mapan, dan penyedia likuiditas yang ditempatkan bersama untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang benar-benar berbeda. Didukung oleh tim ahli perdagangan dan teknik serta didorong oleh visi untuk mendefinisikan ulang apa yang mungkin, Fogo menetapkan standar untuk infrastruktur blockchain berkinerja tinggi.

NamaFOGO

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai9,930,036,863.24

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikFOGO

Sektor

Media Sosial

