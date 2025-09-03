FOREST

Forest Protocol adalah Automated Market Maker (AMM) generasi berikutnya di BNB Chain yang memungkinkan siapa saja meluncurkan Token yang Dapat Dimainkan yang mendukung permainan, aplikasi, meme, dan budaya on-chain - dalam hitungan menit.

NamaFOREST

PeringkatNo.1496

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.25%

Suplai Peredaran108,827,497.00467134

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.1088%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.09286318544516814,2025-10-13

Harga Terendah0.031002873457605877,2025-09-03

Blockchain PublikBSC

