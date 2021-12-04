FRTS

Proyek Fruits Eco-Blockchain menggunakan algoritma PoC (Proof-of-Capacity) untuk menciptakan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan yang terbuka untuk semua orang. Ini melakukan siklus ekonomi yang berkelanjutan dengan konsumsi daya yang sangat rendah, keamanan tinggi, dan tanpa biaya transaksi. Siklus ekonomi kami yang dibuat oleh PoC semacam itu menyediakan ekonomi blockchain unik yang bertujuan untuk merevitalisasi amal global.

NamaFRTS

PeringkatNo.2888

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran21,066,845,546.9

Suplai Maks.0

Total Suplai100,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.410797738292488,2021-12-04

Harga Terendah0.000000038078397116,2024-05-08

Blockchain PublikFRTS

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

