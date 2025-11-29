GAIX

GaiAI adalah AI kreatif dan DAO aset kreatif pertama di dunia, yang mendefinisikan ulang kreativitas visual. Kini, setiap generasi, setiap permintaan, dan setiap gambar bukan lagi sekadar ekspresi, melainkan atribusi, kolaborasi, dan nilai. Dengan menggabungkan generasi AI dengan atribusi hak berbasis blockchain, GaiAI mengubah kreativitas menjadi aset on-chain yang terverifikasi, mendorong kebangkitan ekonomi kreatif yang terdesentralisasi.

NamaGAIX

PeringkatNo.761

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)51.64%

Suplai Peredaran164,166,667

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.1641%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.23095166099642203,2025-12-07

Harga Terendah0.05137561578594456,2025-11-29

Blockchain PublikBSC

PengantarGaiAI adalah AI kreatif dan DAO aset kreatif pertama di dunia, yang mendefinisikan ulang kreativitas visual. Kini, setiap generasi, setiap permintaan, dan setiap gambar bukan lagi sekadar ekspresi, melainkan atribusi, kolaborasi, dan nilai. Dengan menggabungkan generasi AI dengan atribusi hak berbasis blockchain, GaiAI mengubah kreativitas menjadi aset on-chain yang terverifikasi, mendorong kebangkitan ekonomi kreatif yang terdesentralisasi.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.