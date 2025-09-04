GATA

Gata mempercepat kemajuan AI melalui desentralisasi. Kami membangun model terdesentralisasi untuk membuka sumber daya AI fundamental—data dan komputasi—yang mendukung AI terbuka dan memberikan nilai tambah kepada banyak orang, bukan hanya segelintir orang.

NamaGATA

PeringkatNo.2282

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.41%

Suplai Peredaran96,241,485

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.0962%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.17518834628959326,2025-09-04

Harga Terendah0.005270204716617657,2025-12-20

Blockchain PublikBSC

PengantarGata mempercepat kemajuan AI melalui desentralisasi. Kami membangun model terdesentralisasi untuk membuka sumber daya AI fundamental—data dan komputasi—yang mendukung AI terbuka dan memberikan nilai tambah kepada banyak orang, bukan hanya segelintir orang.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.