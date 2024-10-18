GEMS

Gems is a distinguished digital asset launchpad, uniquely positioned within the digital asset arena. Our mission is to unearth genuine 'gems' in the cryptocurrency landscape through rigorous due diligence. We aim to enrich a robust ecosystem for blockchain projects by focusing on launching innovative ventures, expanding communities, penetrating new markets, and leveraging our international network of leaders and supporters to partake in the early stages of these groundbreaking projects.

NamaGEMS

PeringkatNo.700

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.12%

Suplai Peredaran598,865,211

Suplai Maks.843,303,980

Total Suplai838,059,738.7

Tingkat Peredaran0.7101%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.32139111116021507,2024-10-18

Harga Terendah0.013651603284725885,2025-04-03

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

