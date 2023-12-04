GFAL

The Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games. This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL. $GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games.

NamaGFAL

PeringkatNo.1214

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran3,701,277,728.555333

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0.3701%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.04893349647156967,2023-12-04

Harga Terendah0.001384663885065594,2026-01-01

Blockchain PublikBSC

PengantarThe Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games. This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL. $GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.