Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of “trust through consensus” and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets.

PeringkatNo.772

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.37%

Suplai Peredaran85,080,020.48454437

Suplai Maks.114,285,714

Total Suplai114,285,714

Tingkat Peredaran0.7444%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High34.29,2022-01-11

Harga Terendah0.17229968099643758,2025-12-18

Blockchain PublikETH

