GHX

GamerCoin (GHX) powers the GamerHash ecosystem, enabling over 760,000 gamers to monetize their idle CPU/GPU power by sharing their computing resources for AI (DePIN), 3D renderings, and crypto mining. GamerCoin is a well-established GameFi token that has been on the market since 2020. It is supported by top Web3 projects and boasts a buzzing South Korean.

NamaGHX

PeringkatNo.1137

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.04%

Suplai Peredaran649,965,123.3557609

Suplai Maks.808,000,000

Total Suplai808,000,000

Tingkat Peredaran0.8044%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.86724495,2021-04-16

Harga Terendah0.004504326610072382,2023-06-16

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

