Gnosis Chain is one of the first Ethereum sidechains and has stayed true to its values. It consists of a variety of products, including Gnosis Safe, Gnosis Protocol and GnosisDAO, allowing users to create, trade, and hold digital assets on Ethereum.

PeringkatNo.120

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)222,50%

Suplai Peredaran2 639 254,13124103

Suplai Maks.0

Total Suplai2 999 934,74577209

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1088.8656450619212,2021-11-16

Harga Terendah7.05027795992,2020-03-13

Blockchain PublikETH

