GOHOME

A meme coin on a path to flip Bitcoin (make price of 1 $GOHOME higher than that of 1 $BTC). Inspired by the WhiteHouse.gov/es 404 page with "GO HOME" button. We let people who missed Bitcoin at $100 get rich with GOHOME. We believe in an unalienable right to tell $GOHOME to the unwelcome intruders.

NamaGOHOME

PeringkatNo.396

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)260.75%

Suplai Peredaran499,895

Suplai Maks.9,999,895.37

Total Suplai9,999,895.37

Tingkat Peredaran0.0499%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High368.820720950202,2025-03-14

Harga Terendah0.002123814255824909,2025-01-21

Blockchain PublikSOL

PengantarA meme coin on a path to flip Bitcoin (make price of 1 $GOHOME higher than that of 1 $BTC). Inspired by the WhiteHouse.gov/es 404 page with "GO HOME" button. We let people who missed Bitcoin at $100 get rich with GOHOME. We believe in an unalienable right to tell $GOHOME to the unwelcome intruders.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.