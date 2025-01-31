GPS

GoPlus Security is building Web3's first decentralized security layer, providing comprehensive protection across all blockchain networks. Through its open, permissionless, and user-driven architecture, GoPlus can be seamlessly integrated by any blockchain or project to protect their users throughout their entire transaction lifecycle. By leveraging AVS and cutting-edge AI powered security solutions, it conducts thorough risk analysis and delivers smart, efficient and decentralized security services for users. GoPlus aims to create a more secure and user-friendly Web3 on-chain interaction environment by filling the gap of security layer in the current blockchain's architecture, providing users with more effective and better-experienced on-chain security protection.

NamaGPS

PeringkatNo.714

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.14%

Suplai Peredaran3,852,996,917.3270907

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai9,822,841,360.54709

Tingkat Peredaran0.3852%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.2201465019981962,2025-01-31

Harga Terendah0.004404237931697691,2025-12-18

Blockchain PublikBASE

Sektor

Media Sosial

