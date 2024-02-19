GPU

Node AI emerges as an innovative decentralized platform engineered to streamline access to GPU and AI resources. It empowers users to engage, contribute, and derive benefits from the rapidly advancing domain of artificial intelligence.

NamaGPU

PeringkatNo.1232

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0,12%

Suplai Peredaran98 069 335,54054657

Suplai Maks.100 000 000

Total Suplai100 000 000

Tingkat Peredaran0.9806%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.892095702845763,2024-04-02

Harga Terendah0.022616526503786424,2024-02-19

Blockchain PublikETH

PengantarNode AI emerges as an innovative decentralized platform engineered to streamline access to GPU and AI resources. It empowers users to engage, contribute, and derive benefits from the rapidly advancing domain of artificial intelligence.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
GPU/USDT
NodeAI
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (GPU)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
GPU/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (GPU)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...