$GP, juga dikenal sebagai Graphite Protocol, adalah koin meme yang terkait erat dengan ekosistem Solana, dikelola oleh tim SolportTom. Proyek ini telah berkontribusi pada platform seperti @bonk_fun dan @LiveBonk. $GP memainkan peran penting dalam penghargaan ekosistem, dengan Twitter resminya secara berkala membagikan informasi terbaru dan kemitraan.

NamaGP

PeringkatNo.749

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)3.01%

Suplai Peredaran34,147,906.99622899

Suplai Maks.0

Total Suplai59,335,000.55900423

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High6.974056528051682,2025-07-26

Harga Terendah0.027421874976476645,2025-04-16

Blockchain PublikSOL

Sektor

Media Sosial

