Camelot is an ecosystem-focused and community-driven DEX built on Arbitrum. Camelot has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Camelot moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a tailored approach that prioritizes composability.

PeringkatNo.4393

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.0

Total Suplai73,506

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High4596.697463760124,2023-03-19

Harga Terendah107.77392251910425,2025-12-27

Blockchain PublikARB

