GameSwift is a modular blockchain based on zkEVM technology. Together with its gaming platform, GameSwift offers a comprehensive and user friendly solution for games, gamers, and Web3 investors. The platform features a unified token that accrues value from all games and players within the GameSwift ecosystem.

NamaGSWIFT

PeringkatNo.2430

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran360,769,188

Suplai Maks.1,396,500,000

Total Suplai771,112,759

Tingkat Peredaran0.2583%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.8309490782266589,2023-12-15

Harga Terendah0.001138358925243378,2026-01-03

Blockchain PublikARB

