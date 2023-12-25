GUI

Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem.

PeringkatNo.2275

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran555,895,061,727

Suplai Maks.777,777,777,776.9

Total Suplai777,777,777,776.9

Tingkat Peredaran0.7147%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.000579846469264794,2023-12-25

Harga Terendah0.000000964529659612,2025-12-15

Blockchain PublikAPTOS

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.